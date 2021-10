Kanye West si è esibito a un matrimonio a Venezia

Sabato scorso Kanye West si è esibito in pubblico, evento sempre più raro. Non ha tenuto un concerto, ma ha cantato a un matrimonio a Venezia. Tolti gli eventi in playback per il lancio di Donda, era dal marzo 2020 che il rapper non si esibiva in pubblico.

Lo ha fatto per Géraldine Guyot e Alexandre Arnault, rispettivamente fondatrice di D’Estrëe e vicepresidente esecutivo di Tiffany & Co.

Al ricevimento dopo le nozze, Kanye ha cantato Runaway, Flashing Lights e due tracce tratte dall’ultimo album Donda, Come to Life e Believe What I Say.

Ye performing Flashing Lights in Venice pic.twitter.com/UUn79c2Gnb — dondasplace (@dondasplace) October 17, 2021

Tra gli invitati al matrimonio, riporta Vanity Fair, c’erano anche Beyoncé, Jay-Z e Pharrell Williams.

Kanye performing “Runaway” last night at Alexandre Arnault and Geralde Guyot’s wedding in Venice. (10.16.21) pic.twitter.com/4WwxHsBEX1 — Kanye Media (@KanyeMedia_) October 17, 2021

West indossava una maschera simile a quella di Squid Game e un abito Balenciaga.