Kanye West sente la mancanza di Jay-Z

A Kanye West manca il suo amico Jay-Z. L’ha scritto lui stesso su Twitter poche ore fa:

Il rapporto tra i due artisti è diventato teso negli ultimi anni, e i fan non hanno mai smesso di sperare possano riconciliarsi e tornare a fare musica insieme dopo Watch The Throne del 2011.

Kanye ha ritweettato un post di un fan con un video della coppia che si esibiva ai VMAs del 2011. E proprio ripostando uno screenshot di quel video ha scritto: «Mi manca mio fratello… parlo seriamente».

