Kanye West prega per Trump: «C’è un bisogno di civiltà a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di riunirci»

Kanye West sta mandando tutte le sue preghiere al presidente USA Donald Trump e alla First Lady Melania dopo che i due hanno annunciato di essere risultati positivi al coronavirus.

Auguri arrivati dal suo social preferito, Twitter: «C’è un bisogno disperato di civiltà a tutti i livelli. Abbiamo bisogno di riunirci e lo faremo nel nome di Gesù. Prego per la piena guarigione del presidente Trump e di Melania, così come pregherei per Joe e Jill Biden se fossero colpiti, così come tutti gli altri con COVID-19».

There’s a crying need for civility across the board. We need to and will come together in the name of Jesus.

I’m praying for President Trump’s and Melania’s full recovery, just as I would for Joe and Jill Biden if they were stricken, as well as everyone else with COVID-19.

— ye (@kanyewest) October 3, 2020