Kanye West: ok della prefettura per il 27 ottobre alla RCF Arena

Kanye West suonerà alla Rcf Arena? Pare di sì, e ora c’è una data: il 27 ottobre, esattamente una settimana dopo la data che era stata prevista la scorsa settimana. Questo è quanto è emerso oggi pomeriggio durante il confronto in prefettura tra i vertici delle forze dell’ordine, Anas, 118, Trenitalia, Comune e organizzatori dell’evento. Lo leggiamo sul Resto del Carlino.

Uno show organizzato lo show last minute, che inizialmente si ipotizzava potesse farsi il 13 ottobre e poi venerdì 20.

Oggi però la conferma: per la prefettura si può fare. Secondo Reggionline, resta da capire «quale risposta sia arrivata (o non ancora arrivata) a Vivo Concerti dall’entourage dell’artista». Il 27 va bene a Kanye? Lo scopriremo molto presto. «Sarà ufficiale quando vedrete i biglietti in vendita su internet», dicono da Vivo. Non resta che aspettare. Se così fosse è già lo show dell’anno.