Kanye West non suonerà questo venerdì a Campovolo

Con lo stesso entusiasmo con cui la notizia era tamburellata sui social questo weekend, il lunedì ha riportato i fan di Kanye West con i piedi per terra. Pare quasi certo che l’artista non si esibirà questo venerdì a Campovolo, a Reggio Emilia. E a quanto pare risulta improbabile anche un concerto per la data del 20 ottobre.

L’idea – che ricalcava il concerto a sorpresa di Travis Scott realizzato quest’estate a Roma con ospito lo stesso Ye – pare essersi scontrata con la burocrazia italiana. A dispetto del Circo Massimo dove si è esibito Travis (già “pronto” per l’occasione), per Campovolo la macchina organizzativa dovrebbe partire da zero: non solo nell’allestimento quindi, ma anche nei vari permessi necessari.

Secondo quanto riportato dal Corriere di Bologna, gli stessi organizzatori avrebbero dichiarato l’impossibilità dell’evento per mancanza dei tempi necessari per la realizzazione dello show. Naturalmente, senza dichiarazioni ufficiali da entrambi di organizzazione e/o management dell’artista, un piccolo spazio per sognare un evento di Kanye West in Italia rimane aperto. Lo si scoprirà nei prossimi giorni.