Ok, stavolta è davvero ufficiale, ma in maniera opposta a quanto i fan speravano: Kanye West non suonerà a Reggio Emilia. Dopo il via libera dato la scorsa settimana per la data del 27 ottobre, il silenzio di questi giorni calato attorno al concerto (o al listening party come sostenevano in molti) non faceva sperare nulla di positivo.

A darne la notizia è il Resto del Carlino che riporta come la prefettura di Reggio Emilia abbia annullato il Comitato per l’ordine e la sicurezza previsto per gestire l’evento in questione. Dopo un primo rumor che parlava addirittura del 13 ottobre, l’ipotesi del 20 e la disponibilità concessa dal comune per il 27, sembrava davvero che Kanye potesse far culminare la sua lunga permanenza italiana con un concerto alla Rcf Arena. Ma in questi anni abbiamo imparato a conoscere Kanye e l’idea come è nata è tramontata.

Il palco alla Rcf Arena è stato smontato, Kanye è tornato negli States (dove non si candiderà alle presidenziali); Reggio può tornare alla vita di sempre.