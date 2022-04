Kanye West non sarà al Coachella

Kanye West non sarà più headliner del Coachella. Il rapper avrebbe dovuto esibirsi domenica 17 e 24 aprile. Al momento è chiaro chi lo sostituirà, né è immediatamente chiaro perché West ha deciso di ritirarsi.

La decisione di West, tuttavia, non stupisce. Gli ultimi mesi sono stati tumultuosi e controversi per il rapper, che ha attaccato pubblicamente Kim Kardashian e Pete Davidson online dopo il divorzio della Kardashian da West. Secondo diverse fonti, Kanye avrebbe detto a Kim che si sarebbe rintanato lontano dal pubblico per cercare aiuto.

I rappresentanti di West non hanno immediatamente risposto a una richiesta di commento.

Si vociferava che West avesse intenzione di portare Travis Scott al Coachella, ma ora anche questo probabilmente non accadrà. Scott era precedentemente previsto come headliner al Coachella, poi rimosso dopo che 10 persone sono morte al suo festival Astroworld a Houston, nel mese di novembre. A febbraio, West aveva minacciato di ritirarsi dal Coachella dopo quello che ha percepito come un diss verso Scott fatto sul palco da Billie Eilish, che ha messo in pausa il suo spettacolo dopo aver notato che un fan nel pubblico non stava bene. Mentre Eilish non ha mai menzionato il nome di Scott, West ha preteso delle scuse e ha minacciato di andarsene. Trovate qui il video del concerto di Billie.



Il Coachella inizierà la prossima settimana, il 15 aprile, con un secondo weekend a partire dal 22. Insieme a Eilish, Harry Styles sarà uno degli headliner della prima notte di Coachella. È la sua prima volta al festival.