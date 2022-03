Kanye West non potrà esibirsi ai Grammy a causa del suo «preoccupante comportamento online»

Kanye West non si esibirà ai Grammy. È stato il rapper the Game, che ha collaborato con West per Eazy, a scrivere sui social media che i premi hanno preso la decisione di cancellare la performance di Ye dalla cerimonia, dove Donda è tra i finalisti per Album of the Year insieme ad altre nomination.



“I Grammy hanno deciso all’ultimo minuto non far esibire [Kanye West] nello show, come se non sapessimo che sarebbe successo”, ha scritto the Game su Instagram venerdì.



“Potrebbe essere perché [Trevor Noah, contro cui Kanye si è scagliato su Instagram prima che il suo account fosse sospeso e ripulito] conduce e c’è stata una conversazione tra il suo team e l’Academy che ha portato alla decisione, o perché l’account di Ye è stato bloccato per ragioni sconosciute, soprattutto in un mondo dove tutte le negatività si trovano sulla stessa app senza ripercussioni o sospensioni…”.



Alla richiesta di commento di Rolling Stone sul post Instagram di the Game, un rappresentante di West ha risposto che “è tutto confermato” e collegato la questione a un report del Blast, in cui le fonti affermano che la performance di West ai Grammy è stata “cancellata” a causa di “preoccupazioni riguardanti il suo ​​comportamento online”.



Un rappresentante della Recording Academy non ha invece risposto a Rolling Stone al momento della pubblicazione. E, nonostante abbia ripreso il controllo del suo Instagram dopo il ban di 24 ore, West non ha ancora postato nulla sulla questione Grammy.



Le preoccupazioni per un potenziale confronto tra Noah e West riguardavano anche i produttori, riferisce sempre The Blast; Noah aveva già parlato delle invettive di West rivolte all’ex moglie Kim Kardashian: “Sarò onesto: quello che vedo è una donna che vuole vivere la sua vita senza essere molestata da un ex fidanzato o da un ex marito o un ex-qualsiasi cosa”. West ha risposto con un insulto razziale che alla fine ha innescato la sua sospensione su Instagram.



Billie Eilish, BTS, Olivia Rodrigo, Brandi Carlile, Lil Nas X e Jack Harlow saranno tra gli artisti che saliranno sul palco della 64esima edizione dei Grammy, che si terrà il 3 aprile all’MGM Grand Arena di Las Vegas.