Kanye West in concerto a Reggio Emilia tra una o due settimane?

Kanye West si esibirà alla RCF Arena di Reggio Emilia? Non c’è nulla di confermato, ma giornali come Il Resto del Carlino e Reggionline riportano che sono in corso i lavori di costruzione di un palco all’ex Campovolo. Il nome dell’artista che circola ufficiosamente è quello di Kanye West.

Il rapper, che negli ultimi mesi è stato spesso in Italia, avrebbe organizzato lo show last minute. Si ipotizza che potrebbe tenersi venerdì 13 ottobre oppure venerdì 20 ottobre, qualora non ci fosse tempo a sufficienza per organizzare tutto. Potrebbero arrivare 80 mila o più persone.

Secondo Il Resto del Carlino, «lo staff della star americana ha già visitato l’area e l’ha apprezzata». Non ci sono per ora conferme ufficiali. Non sarebbe la prima volta che una superstar internazionale fissa un concerto in Italia con un poco anticipo: ad agosto Travis Scott ha annunciato il concerto al Circo Massimo con sei giorni di anticipo, i biglietti sono stati messi in vendita solo quattro giorni prima.