Kanye West, in arrivo il nuovo album ‘Yandhi’

Il 2018 è stato un anno impegnativo per Kanye West che, dopo aver prodotto cinque album – fra cui il suo ultimo LP ye e il disco nato dalla collaborazione con Kid Cudi, Kids See Ghosts – ha di recente annunciato l’arrivo di Watch the Throne 2 e un lavoro in collaborazione con Chance The Rapper intitolato Good Ass Job. Tuttavia, tramite il proprio canale Instagram, il rapper ha anticipato l’uscita di Yandhi, il disco che sarà il seguito del suo album del 2013 Yeezus.

Yandhi sarà pubblicato il prossimo 29 settembre e l’ufficialità arriva dopo che, negli scorsi giorni, West aveva condiviso sui social alcuni indizi. Il primo riguardava infatti la partecipazione alla premiere della 44esima stagione del Saturday Night Live, presentata dai produttori del programma con una foto poi modificata da West, con il suo nome sostituito da “Yandhi”. In seguito West aveva condiviso un’immagine in cui è ritratto l’artwork di un disco, immagine speculare alla copertina di Yeezus e ripresa da Adam Wolpert, ingegnere di G.O.O.D. Music, la label fondata da Kanye nel 2004.