Kanye West, il nuovo album esce questa settimana

Dopo le ormai innumerevoli anticipazioni, annunci, ritardi e smentite da parte di Kanye West e famiglia riguardo il nuovo album, pare che questa volta ci siamo davvero. Infatti, stando all’annuncio diffuso via Twitter dallo stesso Ye, il nuovo lavoro in studio, intitolato Jesus Is King, dovrebbe uscire il 25 ottobre.

Durante l’evento di presentazione del disco, Kanye aveva raccontato le influenze dietro il nuovo album, fortemente ispirato dal ritorno alla fede e da tematiche religiose. Sembra, infatti, che il sound sarà principalmente incentrato su atmosfere gospel, anche se accompagnato da drum machine trap e campioni. Per quanto riguarda i testi, invece, pare non conterranno volgarità, essendo tutti incentrati sulla ritrovata spiritualità di Kanye, così come riferisce il titolo del disco.

Insomma, una delusione per chi si aspettava che Kanye mantenesse fede alla promessa fatta qualche anno fa di candidarsi alla Casa Bianca per il 2020. Il lavoro che prenderà il posto del tanto decantato Yandhi, infatti, pare non conterrà riferimenti alla politica – né tantomeno all’amicizia con Trump – svaghi ormai troppo profani per Kanye.