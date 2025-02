Kanye West: «Hanno sbagliato diagnosi, non sono bipolare, ma autistico»

Nelle scorse ore Kanye West, dopo un’altra giornata piuttosto assurda su Instagram, ha pubblicato l’attesa intervista con Justin Laboy. I due si sono seduti assieme per chiacchierare attorno ad alcuni cari a Kanye come la sua nuova musica, la salute mentale, il beef tra Kendrick Lamar e Drake.

Ye ha iniziato confermato l’uscita di Bully per giugno, ponendo come possibile data il 15, giorno di compleanno di sua figlia North West. Il titolo, che sembrava invece un chiaro riferimento ai suoi atteggiamenti online, arriva invece da un episodio familiare. Saint, uno dei figli di Kanye e Kim Kardashian, avrebbe colpito un suo compagno di scuola. Interpellato dal padre avrebbe dato come motivazione: «È un debole». «Mio figlio ha la mentalità di un bullo», ha affermato il rapper ridendo.

L’album non dovrebbe però essere duro o cupo, Ye ha preferito scrivere su testi «molto positivi, come i capolavori di Lauryn Hill. Sarà il mio The Miseducation of Lauryn Hill, sono su un’altra frequenza ora».

THE DOWNLOAD: JUSTIN LABOY + YE

La conversazione si è poi spostata sull’uso della IA applicata alla musica, tema molto caldo. Kanye si è espresso a favore: «Per noi che siamo cresciuti campionando, la IA è un sogno. Solo che adesso ha una stampa peggiore di quella che ebbe l’Auto-Tune ai tempi. Sai, io ho iniziato a usare l’Auto-Tune perché tutti dicevano che era una merda e volevo dimostrare che come artista potevo fare tutto quello che volevo».

Tornando invece sulla propria salute mentale, Kanye ha sorpreso Laboy spiegando che la diagnosi di bipolarismo che ha ricevuto era sbagliata. «Mia moglie ha voluto che facessi altre visite perché conosceva altri bipolari e io ero le sembravo differente, c’era qualcosa che non le tornava. E infatti hanno scoperto che non era bipolarismo, ma un caso specifico di autismo, robe alla Rain Man. È per questo che sento sempre il bisogno di fare l’opposto di quello che i miei fan, o la gente, vorrebbero da me».

Alla domanda se assume farmaci, la risposta è stata: «No, ho smesso da quando ho capito che la diagnosi sul bipolarismo era sbagliata. Il problema è trovare qualcosa che non blocchi la creatività».

Kanye è tornato anche sul beef tra Kendrick Lamar e Drake: «Quando Kendrick ha ucciso Drake ha ucciso la mia nemesi. E che film posso fare se non c’è un Drake per me?». Ma alla domanda se Drake fosse finito, la risposta è stata più cauta: «Sì, ma per ora. Non devi rappare contro Kendrick Lamar, a meno che tu non sia un genio psicopatico come me».