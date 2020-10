Kanye West ha regalato a Kim Kardashian un ologramma del padre defunto

Subito di diritto nella lista dei regali più assurdi mai realizzati: per il 40esimo compleanno di Kim Kardashian, il marito Kanye West le ha regalato un ologramma. Sì, proprio così: Kanye ha regalato alla mega influencer un ologramma di suo padre, Robert Kardashian, scomparso nel 2003.

Kim ha apprezzato: «Per il mio compleanno, Kanye mi ha fatto una sorpresa speciale dal cielo. Un ologramma di mio padre. ✨ È così realistico! L’abbiamo guardato più e più volte, pieni di emozioni».

Nel video, il fu Robert Kardashian si congratula con la figlia per i risultati ottenuti e si muove a ritmo della loro canzone preferita. Imperdibile:

For my birthday, Kanye got me the most thoughtful gift of a lifetime. A special surprise from heaven. A hologram of my dad. ✨🤍 It is so lifelike! We watched it over and over, filled with emotion. pic.twitter.com/jD6pHo17KC

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) October 29, 2020