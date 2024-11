Kanye West ha pubblicato un video davvero strano con i suoi figli e dei mostri

News Musica

50 Cent ha rifiutato 3 milioni di dollari per esibirsi a un comizio di Trump

La scelta non è figlia di posizioni divergenti (il rapper ha sempre espresso ammirazione per l'ex presidente), ma del timore di immischiarsi in un terreno rischioso come quello della politica: «Quando ti fai coinvolgere, c'è sempre qualcuno che non è d'accordo»