Kanye West ha pisciato su un Grammy, il video

Non pago di avere postato decine di tweet in 24 ore, Kanye West ha inscenato un’ultima forma di protesta contro l’industria discografica: ha pisciato su un Grammy, ha ripreso la scena e l’ha twittata accompagnata dal testo: «Fidatevi, non mi fermo».

Assegnati dalla Recording Academy, i Grammy sono i premi simbolo dell’industria discografica americana che Kanye vuole cambiare a partire dai contratti di cessione della proprietà dei dischi, svantaggiosi per gli artisti.

Dopo aver chiesto in un tweet la pubblicazione di tutti i contratti della Universal, il rapper ha fotografato e pubblicato su Twitter alcuni dei contratti milionari che lo legano alla Def Jam. «L’industria discografica sta per cambiare in meglio», assicura e ringrazia dio per averlo messo nella posizione di agire per il cambiamento. «Pregate tutti… Sta funzionando», assicura.

THIS MOMENT IS GOING TO CHANGE THE MUSIC INDUSTRY FOR GOOD … I FEEL SO HUMBLED AND BLESSED THAT GOD HAS PUT ME IN A STRONG ENOUGH POSITION TO DO THIS … EVERYONE KEEP PRAYING … ITS WORKING … I AM ON MY KNEES THIS MORNING

— ye (@kanyewest) September 16, 2020