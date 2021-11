Kanye West ha parlato di Drake e Kim Kardashian in un’intervista

Kanye West – che in realtà ora si chiama semplicemente Ye – ha rilasciato un’intervista a Drink Champs, un programma di Revolt TV. Ospite di N.O.R.E. e DJ EFN, ha parlato per la prima volta dopo l’uscita di Donda della scorsa estate: nell’intervista è tornato sulla controversia con Taylor Swift del 2009, ha raccontato del divorzio con Kim Kardashian e spiegato la rivalità con Drake.

Per quanto riguarda l’attacco a Taylor Swift e la sua presunta ubriachezza durante i VMAs di quell’anno, Kanye ha detto che «volevo mostrare entrambe le mie dipendenze». Kim Kardasian, invece, è «ancora mia moglie, non abbiamo firmato nessuna carta» per concludere il divorzio.

Infine la rivalità con Drake, che Ye ha paragonato a quella tra due sportivi. Secondo il produttore, i «rapper professionisti» usano le stesse tattiche dei pugili o di chi scende in campo per una partita di basket. «È tutta una questione psicologica, ok? Ti chiedi: che tasto posso premere per colpirlo?».

«Sai che c’è? Gli ho morso l’orecchio», ha detto, alludendo allo storico match del 1997 tra Mike Tyson ed Evander Holyfield. All’epoca, però, Tyson venne squalificato.