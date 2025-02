Dopo aver twittato a raffica per ore, Kanye West ha dichiarato concluso il suo «esperimento sociale» su X. «Ho vinto», ha scritto nell’ultimo post. «Ho twittato praticamente tutto quello che mi andava per circa 12 ore e ho ancora il mio Twitter. E soprattutto i miei miliardi».

A seguito dello stunt sul red carpet dei Grammy con la moglie Bianca Censori e del caos che ne è derivato, ieri Ye aveva iniziato a scrivere ossessivamente sul social media senza alcun freno di nazisti, ebrei, neri, soldi, bambini in sedia a rotelle, am anche aborto, di woke, della moglie. Qualche esempio? «Sono razzista. C’è una ragione se esistono gli stereotipi». È uno dei temi, assieme a Hitler, che vorrebbe “normalizzare”. «Amo Hitler», scrive, e «sono un nazi». Gli ebrei che vogliono fare affari con lui «sappiano che non mi piace e che non mi fido di nessun ebreo». E ancora: «Chiamatemi pure Yaydolf Yitler, ma le vostre puttane vogliono comunque scoparmi. Hitler was sooooo fresh».

E poi Elon che gli ha fregato il «Nazi swag» all’insediamento, le modelle oversize che nessuno vuol vedere sulle passerelle, i bambini neri abortiti per le cellule staminali, l’ossessione per i soldi. Il senso era: «Posso dire quel che voglio». E in effetti il suo profilo X è ancora in piedi.

Ed ecco che, dopo aver postato una t-shirt con una svastica («Sono anni che volevo creare questa maglietta, la più grande opera d’arte che abbia mai realizzato») nell’ultimo tweet Kanye ringrazia: «Grazie a tutti per aver partecipato a questo esperimento sociale. Grazie e amore ai miei compagni rapper, a tutte le donne nere, a tutti i gay, a tutti gli ebrei, a tutti gli ebrei gay, a tutti i rapper gay ebrei, a tutti i negri squattrinati, ai troll di internet, a tutti i neurodivergenti. E un ringraziamento speciale a Elon. In realtà amo tutti (soprattutto le DONNE grasse)».