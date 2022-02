Kanye West ha annunciato un evento per ‘Donda 2’ (e litigato con Kid Cudi)

Kanye West ha passato un weekend turbolento sui social, dove ha alternato l’annuncio dell’evento di lancio di Donda 2 – sarà a Miami, il 22 febbraio – con un litigio con Kid Cudi, con cui collabora da anni.

Nonostante l’annuncio sia arrivato in maniera caotica, l’evento ci sarà davvero, come conferma la pagina di Ticketmaster dedicata alla “Donda Experience Performance”.

Tra gli ospiti non ci sarà Kudi, escluso dal disco perché «è amico di voi sapete chi», come ha detto Kanye sabato in un post Instagram poi cancellato. Il rapper non è stato più specifico – «Parliamo tutti la lingua di Billie ora», ha detto riferendosi a un altro litigio degli ultimi giorni –, ma il post ha i tag di Cudi e Kim Kardashian.

Più tardi, West ha pubblicato la copertina di Kids See Ghosts – il disco collaborativo con Kid Cudi – e una foto che lo ritrae con Cudi, Timothee Chalamet, Kim Kardashian e il nuovo fidanzato Pete Davidson, cancellato dall’immagine. «Volevo solo che il mio amico mi guardasse le spalle», ha scritto West.

Kid Cudi responds to Kanye West’s Instagram post: “Too bad I dont wanna be on ur album u fuckin dinosaur hahaha 🤣 everyone knows ive been the best thing about ur albums since i met u. Ima pray for u brother. ✌🏾” pic.twitter.com/Xu2SZulgVZ — Pop Crave (@PopCrave) February 12, 2022

Kid Cudi – che ha partecipato a due tracce di Donda, Moon e Remote Control pt 2 – ha risposto sui social. Prima, in un post poi cancellato, ha scritto che non vuole apparire nel disco di «un dinosauro» e che «tutti sanno che da quando ci siamo incontrati sono la cosa migliore dei tuoi dischi».

Poi, senza nominare direttamente Kanye: «Ne abbiamo parlato diverse settimane fa, hai postato questa bugia solo per farti notare su internet. Non sei un amico. Addio… dio apre la porta per far uscire le persone sbagliate dalla tua vita».

Kanye ha risposto pubblicando dei meme, tra cui uno ispirato a Captain America: Civil War che mostra chi è con lui o contro di lui: da una parte ci sono West, Drake, Julia Fox, Travis Scott e Future, dall’altra Davidson, Cudi, Kardashian, Billie Eilish e Taylor Swift.