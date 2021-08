Kanye West ha annunciato l’evento per il lancio di ‘Donda’ (sì, ancora)

Il 22 luglio scorso al Mercedes Benz Stadium di Atlanta Kanye ha presentato in anteprima Donda, con tanto di feat con Lil Baby, Pusha T, Don Toliver e altri. Solo a causa di cambiamenti dell’ultimo minuto, venerdì scorso, il 23, il disco non è uscito. Si sa che Kanye ha la tendenza a rimandare i suoi progetti all’infinito: pare infatti che si sia fermato allo stadio per apportare le modifiche finali. West infatti sta postando sui social media dallo stesso posto da giorni, e sembra che lavori all’album da uno studio improvvisato.



Dopo una settimana, Ye ha annunciato l’ennesimo release party: l’appuntamento è per giovedì 5 agosto alle 21. Stesso luogo, ovviamente. Secondo i rumors, l’album include diversi riferimenti all’imminente divorzio di Kanye da Kim Kardashian e una nuova collaborazione con Jay-Z.



Ora l’uscita di Donda è annunciata per il 6 agosto. Sarà la volta buona?