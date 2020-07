Kanye West ha annunciato la sua candidatura alla presidenza degli Stati Uniti

A pochi giorni dall’uscita del nuovo singolo con Travis Scott, e dopo aver appoggiato più volte Donald Trump, Kanye West ha annunciato che si candiderà alle elezioni presidenziali degli Stati Uniti. La notizia arriva dal suo account Twitter, dove ha già raccolto un il “pieno sostegno” di Elon Musk. “Dobbiamo realizzare la promessa dell’America credendo in Dio, unificando la nostra visione e costruendo il nostro futuro”, ha scritto West. “Mi candido alla presidenza degli Stati Uniti #2020Vision”.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION

— ye (@kanyewest) July 5, 2020