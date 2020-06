Kanye West ha annunciato il nuovo album ‘God’s Country’

Kanye West pubblicherà un nuovo album intitolato God’s Country. L’ha annunciato su Twitter, insieme al nuovo singolo con Travis Scott Wash Us in the Blood, di cui ha condiviso una breve clip e che dovrebbe (con Kanye non si sa mai) uscire in queste ore.

FROM THE FORTHCOMING ALBUM GOD'S COUNTRY TODAY STILL #WESTDAYEVER pic.twitter.com/QgjqDQjQdS — ye (@kanyewest) June 29, 2020

WASH US IN THE BLOOD COVER BY ARTHUR JAFAhttps://t.co/Oqvrhku0QE VIDEO TOMORROW 10 AM EDT#WESTDAYEVER pic.twitter.com/FPOIMwKXwm — ye (@kanyewest) June 30, 2020

West non pubblica nuova musica da Natale, quando il Sunday Service Choir ha ha pubblicato Jesus is Born. L’album ha seguito di pochi mesi Jesus Is King – di cui vi abbiamo parlato qui –, il suo album gospel.

Nel frattempo, il rapper ha annunciato una serie di progetti extra musicali: una collaborazione con Gap, una serie animata di Kids See Ghosts con Kid Cudi e la versione cinematografica di Jesus Is King diretta da James Turrell.