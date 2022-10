Kanye West ha accusato Tarantino di avergli rubato l’idea per ‘Django’

Nuovo giorno, nuova polemica con protagonista Kanye: il rapper ha dichiarato di aver parlato con Quentin Tarantino dell’idea di Django, utilizzata per il suo video musicale Gold Digger, e di essersi poi trovato Tarantino che lo ha trasformato in un film.

Kanye ha spiegato di aver proposto l’idea di Django a Tarantino e Foxx come video musicale, e poi, nel 2012 Tarantino ha pubblicato il suo film che racconta di uno schiavo liberato (interpretato da Foxx) che lavora con un cacciatore di taglie (Christoph Waltz) per salvare sua moglie da una piantagione.



«Tarantino può scrivere un film sulla schiavitù dove in realtà lui e Jamie hanno avuto l’idea da me».

Ye ha inoltre parlato di libertà di parola e di contesto, dopo aver fatto un paragone con Leonardo DiCaprio, che nel film usa insulti razziali e non viene considerato razzista. Nelle ultime settimane West è stato protagonista di alcuni infelici commenti, che vi abbiamo raccontato qui.



Qui per vedere l’intervista completa: