Kanye West, guarda l’evento di presentazione di ‘Donda 2’

Kanye West ha presentato il suo nuovo album Donda 2 – il sequel diretto del disco dedicato alla madre – con un evento al LoanDepot Park Stadium di Miami. La serata si intitolava “Donda Experience Performance” e ha permesso ai fan di ascoltare 45 minuti di nuova musica, tra cui brani con The Game, Pusha T, i Migos, Jack Harlow e una collaborazione postuma con XXXTentacion, il rapper scomparso nel 2018.

Com’è già successo con l’evento di Donda, al centro della scenografia c’era la casa d’infanzia di West, questa volta avvolta dalle fiamme. Dopo l’ascolto dei nuovi brani, il rapper ha suonato live alcuni pezzi di Donda, tra cui Hurricane, Off the Grid, City of Gods (con Alicia Keys) e Jail 2. È durante quest’ultimo pezzo che Kanye ha riportato sul palco DaBaby e Marilyn Manson che, come ha raccontato uno dei collaboratori dell’album, ha partecipato a tutte le session del disco. Potete vedere tutto l’evento grazie al video in cima all’articolo.

Donda 2 sarebbe dovuto uscire il 22 febbraio, ma al momento non è disponibile. Il disco si potrà ascoltare solo sullo Stem Player, il dispositivo brevettato proprio da Kanye West che permette di ascoltare musica e remixarla. «Oggi gli artisti ricevono solo il 12% dei soldi dell’industria. È tempo di liberare la musica da questo sistema oppressivo. È tempo di prendere il controllo e costruire il nostro», ha detto.