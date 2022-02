Kanye West, guarda il nuovo trailer del documentario ‘Jeen-Yuhs’ 

A due settimane dal debutto sulla piattaforma, Netflix ha pubblicato il trailer di Jeen-Yuhs, il nuovo documentario sulla carriera di Kanye West.

Non si tratta di un film ma di una miniserie in tre parti. La prima uscirà il 16 febbraio, e a giudicare dal trailer racconterà l’ascesa di West da beatmaker di Chicago a rapper a tutti gli effetti, le sue convinzioni religiose e come ha vissuto l’inizio del suo successo globale.

Jeen-Yuhs è stato presentato al Sundance, ma poco dopo la presentazione West ha chiesto a Netflix di poter intervenire sul montaggio. Successivamente, però, sembra abbia dimenticato la richiesta. «Gli ho chiesto: ma hai visto il film?», ha raccontato Coodie, uno dei registi. «Lui ha risposto che ha un metodo. Io gli ho detto che è grandioso, e da quel momento in poi eravamo come fratelli». Potete vedere il trailer in cima all’articolo.