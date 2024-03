Kanye West, ecco il video per ‘Carnival’

Mr. West continua a essere molto attivo in attesa della pubblicazione del secondo volume di Vultures. Tra listening party, annunci discografici della figlia North West e attacchi contro il sistema dello streaming Ye – e sì c’è anche Ty Dolla Sign in questo progetto – ha pubblicato un visual per Carnival, il brano con più ascoltato di Vultures che vede la collaborazione con Playboi Carti & Rich The Kid.

Il video di Carnival, che proprio ieri è arrivato al primo posto della Billboard Hot 100 (un altro record per Ye che è così diventato l’unico rapper ad avere un primo posto in Hot 100 per tre decadi di fila), è stato realizzato da Jon Rafman, video-artista già al lavoro con Oneohtrix Point Never, e pesca da una serie di immaginari legati al rapper come quello dei tifosi e delle rivolte cittadine.

