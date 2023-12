Kanye West e Ty Dolla Sign non hanno pubblicato il loro disco e il motivo potrebbe essere Nicki Minaj

Ve lo immaginavate? Era probabile? Forse sì. Vultures, il joint album di Kanye West e Ty Dolla Sign, non uscirà oggi. Nonostante fosse stato già stato annunciato dai due e caricato sui distributori digitali, i fan dei due artisti si sono svegliati questa mattina con la cattiva (ma prevedibile) novella.

Il disco – di cui Ty aveva anche condiviso il link per il pre-save – è stato anche rimosso da Apple Music dove finora compariva proprio in modalità pre-save. In questo momento, infatti, la pagina risulta vuota.

Il motivo di questo ritardo potrebbe essere – a sorpresa – Nicki Minaj. Facendo riferimento ad un tweet di Ye di qualche ora fa, Kanye starebbe cercando di mettersi in contatto con la rapper (che ha appena pubblicato il suo nuovo album Pink Friday 2) per avere il via libero nell’utilizzo della strofa di Nicki per il già annunciato brano New Body (brano in realtà già leakato nel 2018). Senza questo permesso la canzone non potrebbe essere pubblicata.

Vultures – a cui ora è stato aggiunto al titolo in copertina Volume 1 – continua però a sembrare pronto per l’uscita. Dal sito di Yeezy, il brand di Ye, è infatti possibile fare pre-order delle copie in formato vinile, cd e digitale. Oltre ad un merchandising formato da magliette, pantaloni e calzini. Inoltre Ty, dopo il listening party a Miami, ne ha annunciato un altro a Las Vegas – anche se i due hanno deciso di chiamare questi eventi “rave” – previsto per stasera (nella notte italiana). Il costo per l’evento a Las Vegas è di 2000 dollari (ma sarà consegnato al pubblico anche del merchandising).

La domanda torna quindi ad essere quella di sempre: quando uscirà Vultures?