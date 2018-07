Kanye West è stato invitato in Corea Del Nord

Dennis Rodman ha confermato di voler invitare Kanye West i Corea del Nord, data l’amicizia che lega l’ex stella NBA al leader Kim Jong-un. Rodman, infatti, ha incontrato il dittatore nordcoreano durante le tantissime visite nel Paese dettate dal grande amore per il basket che lega i due improbabili amici.

Tuttavia, pare che in questa amicizia ora sarà coinvolto anche Kanye West, con Rodman che ha invitato Yeezy dopo che il rapper ha dichiarato di essere un grande fan dell’ex Chicago Bulls. «Kim rispetta le mie opinioni e Kanye sta facendo un grande lavoro in giro per il mondo per cui a mia volta lo rispetto. Spero che un giorno potremmo collaborare insieme su certe cose. Anzi, porterò Kanye West in COrea del Nord con me» ha detto Rodman durante un’intervista rilasciata per US Weekly.

«Lo inviterò la prossima volta che vado in Corea del Nord. Se apriranno le porte in settembre, inviterò Kanye West a venire con me e se vuole scrivere un album sulla visita potrà stare nel Paese anche sei o sette giorni».

Rodman e Kanye hanno un legame profondo di amicizia, dopo aver marciato fianco a fianco durata la manifestazione Black Lives Matter alcuni mesi fa, di recente il rapper ha condiviso su Twitter una foto della numero 91 dei Chicago Bulls autografata da Rodman, definito da Kanye “una delle mie più grandi fonti di ispirazione” mentre l’ex campione ha risposto proponendo a West di scrivere insieme una canzone “sulla pace nel mondo”. Entrambi sono supporter convinti del presidente degli Stati Uniti Donald Trump.