Kanye West e James Blake hanno pronte tre canzoni assieme

Ognuno ha il regalo di compleanno che si merita. E James Blake, quest’anno, ha ricevuto qualcosa di speciale: Kanye West, durante l’aftershow di Burberry a Londra, è stato ripreso mentre faceva sentire alcuni beat co-prodotti con lo stesso artista inglese.

«È il mio compleanno e Kanye West sta mettendo le tracce che abbia fatto assieme. Coi regali ora sono a posto, grazie», è stata la reazione social di James Blake che ci ha tenuto a fare un po’ di chiarezza su quanto si può sentire nel video.

Il beat suonato da Kanye West non contiene infatti un sample di Always, una traccia di Blake, tratta da The Colour In Anything del 2016, ma, da quanto precisato dallo stesso Blake, è una traccia su cui i due hanno lavorato assieme. A quanto pare, però, ci sarebbero altre due canzoni scritte dalla coppia che, si spera, potranno presto veder la luce. Che cosa deciderà l’imprevedibile Kanye West?

I precedenti non sono favorevoli. Proprio durante le registrazioni di The Colour In Anything, West sarebbe dovuto apparire all’interno di un brano, Timeless, ma alla fine – come raccontato da Blake a Pitchfork – ciò non avvenne per motivi non chiari nemmeno all’artista inglese: «Il verso non si materializzò».

Ad oggi, comunque, ci facciamo bastare l’idea che ci siano tre possibili canzoni di Kanye West e James Blake nascoste in un qualche computer del mondo: come regalo ci può bastare.