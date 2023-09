Kanye West e Dr. Dre: ‘Jesus Is Lord 2’ è stato leakato

Non c’è pace per Kanye West; e qualcuno potrebbe parlare di karma. A inizio settembre l’artista americano aveva denunciato le persone dietro ad un account responsabile per aver messo online – senza sua autorizzazione – una serie di canzoni inedite (Shy Can’t Look, NASDAQ, We Did It Kid e Mr. Miyagi, una collaborazione con DJ Khaled). La causa contro ignoti parlava di «significanti perdite finanziare come conseguenza diretta» del leak.

Ora a poche settimane di distanza, un intero (o quasi) progetto inedito di Ye è apparso su Reddit e YouTube. Parliamo di Jesus Is King 2, il sequel del disco del 2019, una collaborazione a quattro mani con Dr. Dre. Il disco era previsto per il 2020 – come aveva dichiarato Ye ai tempi – ma era poi naufragato prima per la pandemia e poi (probabilmente) per la veloce caduta della reputazione di Kanye. Riprendo un tweet del novembre 2019 di Mr. West: «Ho passato tutto il tempo a provare a far suonare i miei beat bene come quelli di Dr. Dre. Chi avrebbe mai detto che sarebbe bastato fare un disco su Dio per averlo a mixare le mie tracce? Passa il tempo con Dio, e lui si prenderà cura di tutto il resto».

Online sono state leakate le varie tracce previste per l’album. Ci sono remix di Dr. Dre di tracce di Jesus Is Lord, nuove strofe di nuovi versi di 2 Chainz, Travis Scott, Snoop Dogg, Asap Ferg, Pusha T, Marsha Ambrosius e altri, oltre alla versione con Eminem di Use This Gospel già apparsa in God Did di Dj Khaled (del 2022).