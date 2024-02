Kanye West contro Adidas: «Vendete Yeezy false e non mi pagate: state abusando di me»

Si aggiunge un nuovo episodio alla lunga e travagliata storia tra Kanye West e Adidas. Dopo che la remunerativa collaborazione tra le due parti è cessata nel 2022 per le dichiarazioni antisemite del rapper, questa volta è Ye ad accusare il brand di vendere delle Yeezy 35s false.

L’attacco di Kanye è arrivato con un video postato sui suoi social dove l’artista ha voluto fare chiarezza: «Lasciatemi spiegare cosa sta succedendo con Adidas. Non solo hanno messo in vendita un modello falso con dei colori che non sono stati approvati, ma mi stanno anche facendo causa per 250 milioni di dollari senza nemmeno pagarmi per queste scarpe che stanno vendendo e che hanno il mio nome sopra». E ancora: «Stanno usando delle clausole del contratto e 50 di esperienza in questo business per stuprare un artista, uno dei vostri artisti preferiti, di fronte a tutti e alla luce del sole».

Il video arriva dopo un post in cui Ye mostrava le nuove Yeezy 350 con la caption. «Le persone che amano Ye non comprerebbero mai queste Yeezy false. Non ho mai fatto delle scarpe con questi calori, non sto venendo pagato e Adidas mi sta facendo causa. Tutte i modelli 350 non approvati sono così banali».

Solo qualche giorno fa Kanye aveva postato una foto con il CEO di Adidas Bjørn Gulden (in cui il rapper indossava delle Nike) con la caption: «Make Adidas Great Again».