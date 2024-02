Kanye West citato in giudizio per il «furto sfacciato» di ‘I Feel Love’ di Donna Summer

I familiari di Donna Summer non provano love nei confronti di Kanye West. Ieri il rapper e Ty Dolla $ign sono stati citato in giudizio da Bruce Sudano, marito della disco diva, per il «furto sfacciato» di I Feel Love del 1977 campionata nel primo volume di Vultures in Good (Don’t Die).

Secondo i querelanti, West e Tyrone Griffin (vero nome di Ty Dolla $ign) hanno rubato «sfacciatamente» il ritornello del classico di Donna Summer e l’hanno fatto dopo che il permesso di campionarlo era stato loro negato. Gli eredi della cantante, si legge nei documenti depositati presso il tribunale federale di Los Angeles, non desideravano «essere associati in alcun modo alla figura controversa di West».

«A fronte di tale rifiuto, gli accusati hanno deciso in modo arrogante e unilaterale di usare I Feel Love senza alcuna autorizzazione. Hanno rifatto quasi pedissequamente le parti chiave e memorabili della canzone e le hanno usate come hook del loro pezzo, che hanno poi pubblicato pur sapendo di non avere ottenuto il permesso dai legittimi proprietari e consci di non avere alcun diritto legale di agire in questo modo».

Sudano, che è l’esecutore testamentario della moglie, afferma che la «violazione intenzionale del copyright» dà diritto agli eredi di Summer, comprese le tre figlie, al risarcimento «massimo» previsto (abbiamo cercato senza fortuna di contattare i rappresentanti di West e Griffin).

«Questa causa» si legge nei documenti degli eredi di Summer «non riguarda solo il mancato pagamento della licenza per l’utilizzo di una proprietà musicale altrui. Riguarda anche il diritto di un artista di decidere come le proprie opere vengono utilizzate e presentate al pubblico, e la necessità di impedire a chiunque di rubare opere creative quando non può assicurarsi il diritto di usarle legalmente. In questo caso specifico, si tratta di proteggere l’eredità musicale di Donna Summer e una delle canzoni più influenti e innovative della musica popolare».

Da Rolling Stone US.