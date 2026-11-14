Kanye West chiude la causa per il sample negato da una discendente di sopravvissuti all’Olocausto

Kanye West e Alice Merton hanno trovato un accordo. La cantautrice tedesca aveva fatto causa al rapper, che oggi si fa chiamare Ye, perché aveva usato un pezzo di una sua canzone senza permesso. Giovedì un giudice di Los Angeles ha chiuso il caso, ma non è ancora stato rivelato cosa preveda l’accordo.

La canzone chiamata in causa è Gun to My Head, realizzata dal rapper insieme a Kid Cudi e Ty Dolla $ign. Ye l’aveva fatta ascoltare per la prima volta a dicembre 2023, a una delle serate di presentazione dell’album Vultures, uscito nel 2024. Come già riportato da Rolling Stone US, secondo la causa, dentro il brano era stato campionato un pezzo di Blindside di Merton che copriva «quasi tutta la linea di basso della canzone», e anche la sua voce che canta il primo verso, «I sat down with a gun to my head», diventato «la frase principale» del brano di Ye. Merton però non ne sapeva niente.

Stando a quanto riportato, lo staff di Ye le avrebbe chiesto il permesso solo a febbraio 2024, e la contautrice avrebbe detto di no, spiegando che i valori di Ye sono «contrari ai nostri». Merton, infatti, discende da sopravvissuti all’Olocausto e nella causa ha scritto che non avrebbe mai dato il permesso a West di campionare un suo brano, per via delle «frasi antisemite e razziste» pronunciate in passato dal rapper, e perché non era «disposta a scendere a compromessi con i propri principi».

Dopo il no di Merton, Gun to My Head non è uscita né in Vultures né in Vultures 2, se non per poco in una versione deluxe digitale. Ye però ha continuato a suonarla alle sue serate, e la canzone si trovava lo stesso su YouTube. Alcuni fan hanno dato la colpa a Merton e le hanno mandato minacce di morte. Secondo lei il team di Ye «non ha fatto nulla per fermare gli attacchi, lasciando che i suoi fan la intimidissero e la molestassero».

Non è la prima volta che Ye finisce in tribunale per un brano usato senza permesso. A maggio una giuria gli ha dato torto in una causa simile, intentata da quattro musicisti. Lo accusavano di aver inserito un loro strumentale inedito in una prima versione di Hurricane, il brano incluso nell’album Donda e realizzato con The Weeknd e Lil Baby. Ye aveva fatto ascoltare quella versione nel 2021 a 40mila persone, durante una delle serate di presentazione dell’album ad Atlanta. Ora lui e le sue società dovranno pagare 438.558 dollari.

Da Rolling Stone US.