Kanye West chiede scusa alla comunità ebraica: «Sono pentito»

C’è voluto un po’ di tempo – sicuramente troppo – ma alla fine Kanye West ha chiesto formalmente scusa alla comunità ebraica per i suoi commenti e tweet antisemiti.

Le scuse – naturalmente – sono arrivate nei modi di Kanye, ovvero con un post in ebraico senza alcuna traduzione di sorta. Dopo aver, in passato, rifiutato di scusarsi, eccoci qui:

«Chiedo sinceramente scusa alla comunità ebraica per ogni possibile reazione derivata dalle mie parole e azioni. Non era mia intenzione ferire o mancare di rispetto: sono profondamente pentito per ogni dolore che posso aver causato». E ancora: «Mi impegnerò ad imparare da questa esperienza per assicurarmi una maggiore sensibilità e comprensione in futuro. Il vostro perdono è importante per me. Mi impegnerò per fare ammenda e promuovere una maggiore unità».