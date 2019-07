Kanye West, ascolta il nuovo singolo ‘Brothers’

È uscito Brothers, il nuovo singolo di Kanye West e Charlie Wilson. Una porzione del brano è stata presentata durante la prima puntata della seconda stagione di Tales, la serie di Irv Gotti. Lo stesso Gotti, poi, ha postato la canzone integrale sul suo profilo Instagram. “Sono in molti a chiedersi di chi stia parlando Kanye in Brothers”, ha scritto. “Il network ha tagliato il brano integrale, ma volevamo che il pubblico lo sentisse comunque. Ascoltate. E decidete da soli se il testo è dedicato a Jay Z o Virgil”.

Brothers è un lento ispirato al gospel. Il testo è una lunga riflessione sulla gioventù, sugli errori fatti e sul bisogno di farsi perdonare. Le voci di West e Wilson si uniscono nel ritornello: “We’ll be brothers forever/What happens to one of us happens to us together/And we’ll be brothers forever/We’ll be brothers forever”. Potete ascoltarlo poco sopra.