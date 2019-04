Kanye West, ascolta il nuovo brano ‘Shoot Up’ insieme a Bon Iver e Santigold

È stato caricato su Reddit un nuovo brano di Kanye West, realizzato insieme a Bon Iver e Santigold. La canzone, probabilmente intitolata Shoot Up, dovrebbe far parte del nuovo album di West, Yandhi, e segnerebbe una nuova collaborazione tra il rapper e Justin Vernon dopo Lost In The World, uscita nel 2010.

Stando alle informazioni pubblicate in rete, il brano è stato prodotto da Kanye, West, NO I.D. e Stefan Ponce, anche se non è detto che la versione uscita oggi sia quella definitiva. Tuttavia la qualità del mix fa ben sperare per cui, considerando anche il fatto che Yandhi doveva essere pubblicato originariamente lo scorso 29 settembre, verosimilmente Shoot Up potrebbe rappresentare un nuovo passo verso l’uscita dell’album, rimandata per mesi.