Kanye West annuncia tre volumi di ‘Vultures’ e le nuove date di uscita

Voi ci credete? Noi ci crediamo? Ma soprattutto, lui ci crede? Pare di sì. Kanye è tornato a parlare della sua musica annunciando 3 volumi di Vultures, l’atteso joint album con Ty Dolla $ign. Di questo album si è iniziato a parlare a settembre quando pareva possibile che Ye lo potesse presentare in Italia, a Campovolo. La burocrazia però si era messa di mezzo ed era saltato tutto.

Il rapper insieme a Ty ha prima annunciato una serie di listening party negli stadi (che non sono avvenuti) per poi tenerne un paio a sorpresa a Miami, a dicembre. L’album nel mentre è stato posticipato da metà dicembre al 31, per poi trovare una nuova data (non rispettata) il 12 gennaio.

Ora, dopo qualche settimana di silenzio, ecco il nuovo annuncio (spoilerato prima dal designer Goša Rubčinskij): ci saranno tre volumi di Vultures, in ucita rispettivamente il 9 febbraio, l’8 marzo e il 5 aprile. Per la prima volta arriva anche un trailer video per l’album diretto dall’artista e filmmaker Jon Rafman, e non dai nuovi amici i fratelli D’Innocenzo.