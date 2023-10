Kanye, il concerto a Reggio verso l’annullamento?

Il tanto atteso concerto di Kanye West sembra non si realizzerà mai. Rockol ha contattato alcune fonti per avere la più brutta delle notizie per i fan: i tecnici stanno smontando il palco.

Il live di Ye era previsto per il 27 ottobre alla RCF Arena (dopo due spostamenti nelle settimane precedenti). Una volta ottenute le autorizzazioni dalla prefettura, sembrava fatta. I biglietti però non sono mai stati messi in vendita e oggi, dopo le ultime indiscrezioni, complice forse anche il maltempo, le possibilità si stanno assottigliando sempre di più. Certo, con Kanye tutto è possibile, ma a sto giro la vediamo davvero dura.