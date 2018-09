Kanye e Jay Z: il sequel di “Watch The Throne” sta per arrivare

Kanye West ha di nuovo preso in mano Twitter, stavolta per dire qualcosa di utile. Pare infatti che si farà il sequel Watch The Throne, il suo album del 2001 firmato a quattro mani insieme a Jay Z.

“Throne2 coming soon” ha scritto, nel modo più sintetico che ci sia. E pure chiaro, tanto da non aver bisogno di una traduzione in italiano.

throne2 coming soon — KANYE WEST (@kanyewest) 8 settembre 2018

E pensare che soltanto due anni fa, sul palco del suo tour di Life Of Pablo, Kanye aveva detto chiaramente che “non ci sarà mai un Watch The Throne 2: ma erano altri tempi, e la lite con l’amico Jay Z era appena iniziata. I due avevano avuto da dire per questioni di diritti su Tidal, la piattaforma streaming di proprietà di Jay Z.

È bello quindi apprendere che sono tornati amici e soprattutto collaboratori. Ora stiamo a vedere se è vero oppure è un altro di quei tweet così, alla cazzo di Kanye.