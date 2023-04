K-pop in lutto, è morto Moonbin degli Astro

È morto Moonbin. Membro del gruppo K-pop degli Astro, aveva 25 anni.

La notizia è stata confermata dall’etichetta/società di management Fantagio dopo che erano cominciate a circolare le prime voci secondo cui ieri Moonnin era stato trovato morto nel suo appartamento di Seul. Non è stata ancora rivelata la causa del decesso.

«Ci rammarichiamo di dover comunicare una notizia dolorosa e straziante», si legge in un comunicato di Fantagio. «Il 19 aprile, il membro degli Astro Moonbin ci ha improvvisamente lasciati ed è diventato una stella in cielo».

Riporta l’etichetta che la famiglia di Moonbin vuole celebrare un funerale con pochi famigliari, amici e collaboratori tra cui MJ, di ritorno appositamente dal servizio militare. Per permettere di «piangere dignitosamente il defunto e dirgli addio», l’etichetta ha chiesto ai fan di «astenersi dal diffondere teorie strane e notizie malevole».

Il mondo del K-pop è in lutto. Il girl group delle Billie, di cui fa parte Moon Sua, sorella di Moonbin, ha sospeso momentaneamente ogni attività. ZY, iKON, Xdinary Heroes e altri hanno posticipato le uscite discografiche.

Moonbin aveva iniziato da bambino come modello e attore, apparendo in vari video e nel K-drama Boys Over Flowers prima di firmare con Fantagio e diventare un membro degli Astro. Nel 2019, anno dell’album di debutto del gruppo e di grande successo in Corea All Light, s’era preso una pausa temporanea dagli Astro per via di non meglio specificati problemi di salute.

Moonbin è rimasto attivo anche come attore e personalità televisiva, da Show Champion al Saturday Night Live Korea. La sua ultima pubblicazione è l’EP Incense uscito a gennaio in coppia col compagno di band Sanha. L’album più recente degli Astro è Drive to the Starry Road del 2022.