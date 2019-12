Justin Timberlake si è scusato pubblicamente con Jessica Biel dopo il presunto tradimento

Justin Timberlake ha pubblicato una lettera di scuse indirizzata alla moglie Jessica Biel, dopo che, nelle scorse settimane, erano apparse in rete alcune foto che ritraevano il cantante mentre si teneva per mano con l’attrice Alicia Wainwright.

Infatti, con un messaggio consegnato ad Instagram, Timberlake ha parlato di “una forte mancanza di giudizio” causata da una notte trascorsa a bere alcolici. “Avevo bevuto troppo quella notte e mi pento del mio comportamento”, ha scritto. “Avrei dovuto saperlo meglio. Questo non è l’esempio che voglio dare a mio figlio. Mi scuso con la mia incredibile moglie e la mia famiglia per averli messi in una situazione così imbarazzante, e ora sono concentrato per essere il miglior marito e padre possibile”.

Attualmente, Timberlake e Wainwright si trovano insieme a New Orleans per le riprese del film Palmer. Alla fine di novembre i paparazzi avevano fotografato i due co-protagonisti della pellicola mentre si tenevano la mano in un bar di Bourbon Street. Timberlake, tuttavia, ha dichiarato che quel gesto è tutto ciò che c’è stato tra loro, che non è successo niente più di quello.