Il quinto album di Justin Timberlake, Man on the Woods, non è stato accolto così bene come ci aspettavamo tutti: la critica non l’ha trovato particolarmente entusiasmante, e nemmeno le vendite sono state al livello del precedente The 20/20 Experience. Chissà che il nuovo singolo SoulMate non possa cambiare le cose.

“L’estate comincia adesso”, si sente all’inizio del brano, pubblicato poche ore fa. Lo potete ascoltare grazie al player in cima all’articolo.