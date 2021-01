Justin Timberlake e Jessica Biel hanno avuto un altro figlio

Justin Timberlake e sua moglie Jessica Biel sono diventati genitori per la seconda volta. A dirlo è il cantante, in un’intervista al The Ellen DeGeneres Show, che così conferma le voci che si erano diffuse lo scorso luglio. Il bambino si chiama Phineas ed è nato quest’estate.

“Si chiama Phineas. È bellissimo e tanto tenero. Nessuno sta dormendo. Ma siamo entusiasti e non potremmo essere più felici. Siamo molto grati”, ha detto Timberlake durante l’intervista. La conduttrice dello show, Ellen DeGeneres, era stata tra le prime persone a sapere della gravidanza di Jessica Biel e ha mantenuto il segreto per mesi. La coppia si è sposata nel 2012 e ha avuto un primo figlio, Silas Randall, nel 2015.