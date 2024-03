Justin Currie dei Del Amitri: «Ho il parkinson»

Justin Currie, cantante della band scozzese Del Amitri, ha rivelato di avere il morbo di Parkinson. Currie, 59 anni ha confermato la notizia in un’intervista alla BBC. «Sono in una posizione in cui mi è difficile suonare come vorrei», ha detto. «Pensi di essere invulnerabile fino a quando non lo sei più», ha aggiunto. «So che peggiorerà. Non so a che velocità, nessuno lo sa. A un certo punto dovrò fermarmi. Un’idea piuttosto cupa».

Currie ha poi aggiunto che il Parkinson ha cambiato la sua personalità, «in modi non necessariamente negativi». «Con qualsiasi forma di disabilità, diventi consapevole della disabilità in generale, e diventi profondamente consapevole di quella frase che le persone disabili dicono da anni – che non esistono persone normodotate, ci sono solo molte persone che non sono ancora disabilitate». «Non è vero che ciò che non ti uccide ti rende più forte, non è vero. Non sono più forte perché ho il Parkinson, credimi», ha continuato.

I Del Amitri si sono formati all’inizio degli anni ’80 a Glasgow. Tra i loro successi più importanti ci sono Nothing Ever Happens e Roll to Me.

Attualmente la band è in tour con i Simple Minds, in UK.