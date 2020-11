Justin Bieber parla di salute mentale in un nuovo documentario: «Ho pensato al suicidio»

In un nuovo documentario pubblicato su YouTube, Justin Bieber ha parlato di salute mentale e di quello che ha passato durante gli scorsi anni. Il documentario si chiama The Next Chapter e potete vederlo qui sopra: «Ci son stati momenti in cui ho pensato al suicidio», dice il cantante. «Mi chiedevo se quel dolore sarebbe mai andato via. Era così costante. Stavo solo soffrendo, giusto? Avrei preferito non sentire piuttosto che sentire questo».

Justin ha continuato, rivelando che vuole usare le sue esperienze per aiutare gli altri, e che avrebbe potuto «evitare un sacco di dolore» parlando prima.

«Voglio essere il tipo di persona e di leader che può dire alla gente: non devi fare finta di niente. Non devi comportarti in un certo modo. Vai bene come sei. Vorrei solo incoraggiare le persone e dire ehi, se ti senti solo, parlane. Dillo ad alta voce. Hai la libertà di farlo. Avrei potuto evitare un sacco di dolore».