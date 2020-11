Justin Bieber non è felice delle nomination ai Grammy: «’Changes’ non riconosciuto come album R&B»

Continuano le polemiche dopo l’annuncio delle nomination dei Grammy Awards, avvenuto ieri. E, a gettare benzina sul fuoco c’è pure Justin Bieber, nominato in Best Pop Solo Performance con Yummy, Best Pop Duo/Group Performance (per Intentions con Quavo), Best Vocal Album e Best Country Duo/Group Performance.

Justin però non è contento, e ha scritto su Instagram: «Sono lusingato di essere riconosciuto e apprezzato per la mia abilità artistica. Sono molto meticoloso. Detto questo, ho deciso di fare un album R&B. Changes era ed è un album R&B. Non è stato riconosciuto come un album R&B, il che è molto strano per me. Sono cresciuto ammirando la musica R&B e desideravo realizzare un progetto che incarnasse quel suono. Il fatto che questo non sia stato inserito in quella categoria mi sembra strano, considerando gli accordi, le melodie, lo stile vocale, fino ai tamburi hip-hop che sono stati scelti, è un po’ strano».