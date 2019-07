Justin Bieber è un fan dei Tool?

C’è un nuovo arrivato tra i fan in paziente attesa per il nuovo album dei Tool: Justin Bieber. La popstar, al momento in vacanza con la moglie Hailey Bieber, ha approfittato del tempo libero per “testare” la conoscenza musicale dei suoi fan.

Bieber ha pubblicato su un’Instagram Story parte del testo di The Pot, uno dei brani di 10,000 Days scrivendo: “Se conoscete il testo di questa canzone scrivetemi. Non cercate nulla, sono curioso di sapere chi conosce davvero il pezzo”.

Chissà se anche lui si unirà ai festeggiamenti per l’uscita del quinto album dei Tool – ancora senza titolo –, in arrivo il 30 agosto. Nel frattempo, ascoltate il suo consiglio e ripassate un po’.