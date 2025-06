Justin Bieber: «È da una vita che cerco di guarire, sono a pezzi, ho problemi di rabbia»

Da tempo ormai Justin Bieber sta raccontando su Instagram il suo travaglio emotivo. In un post di ieri ha risposto a chi gli chiede di continuo di rimettersi in sesto. Nel copy non ci sono parole, solo l’emoji di un dito medio.

«Non credete che se fossi stato in grado di farlo lo avrei già fatto? So che sono a pezzi. So di avere problemi di rabbia. È una vita che cerco di lavorare su me stesso e risolvere i miei problemi come mi dice la gente. L’effetto però è che divento ancora più stanco e arrabbiato. Più cerco di crescere, più mi concentro su me stesso. Solo Gesù mi fa ancora venire voglia di dedicarmi alle altre persone. Perché sinceramente sono esausto dal pensare a me stesso ultimamente, voi no?».

Il post arriva dopo che Bieber si è confrontato più volte con alcuni paparazzi, scontri circolati su Internet. In un video, il cantante esorta i fotografi a considerarlo un essere umano e a rispettarne la privacy. «Non ti conosco», dice la popstar. «Non si va da uno che non conosci a dirgli stronzate puntandogli addosso una videocamera. Non importa se sono una celebrità, non importa se sono una figura pubblica».