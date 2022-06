Justin Bieber colpito da paralisi facciale: «Potrebbero volerci mesi»

Ha promesso che si prenderà un po’ di tempo per «riposare, rilassarsi e tornare al 100%» dopo aver detto ai suoi fan che la sindrome di Ramsay Hunt gli ha lasciato il viso mezzo paralizzato. Sono le parole di Justin Bieber, colpito dal disturbo neurologico che deriva dalle conseguenze dell’infezione da virus Herpes Zoster. Virus che paralizza i nervi del volto.



Per il suo recupero potrebbero volerci mesi. Bieber ha raccontato la sua esperienza per la prima volta un video venerdì condividendo un aggiornamento sulle sue condizioni di salute dopo aver cancellato diversi spettacoli, raccontando di non essere in grado di muovere completamente alcune parti del viso.



«Come potete vedere, questo occhio non batte le palpebre. Non riesco a sorridere da questo lato del viso. Questa narice non si muove. Quindi c’è una paralisi completa su questo lato del viso», ha detto in un video postato su Instagram.





Il dottor Babak Azizzadeh, direttore del Facial Paralysis Institute, ha spiegato a Rolling Stone che la sindrome di Ramsay Hunt viene in genere trattata con steroidi per ridurre il gonfiore e l’infiammazione, insieme a farmaci antivirali.



«Possono essere necessarie settimane, mesi o fino a un anno per avere un recupero completo».

«IMPORTANT, PLEASE WATCH. I love you guys and keep me in your prayers», ha scritto la popstar sotto al video pubblicato sui social.