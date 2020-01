Justin Bieber, ascolta il nuovo singolo ‘Get Me’

Justin Bieber ha annunciato che il suo nuovo album, intitolato Changes, uscirà il prossimo 14 febbraio. L’album è il primo lavoro in studio del cantante canadese dai tempi di Purpose (2015) e sarà supportato da un tour di 45 date, attualmente previste soltanto in Nord America.

Dopo il primo anticipo, Yummy, oggi Bieber ha anche presentato l’ultimo estratto da Changes, il brano Get Me, nato dalla collaborazione con la cantante statunitense Kehlani. Singolo dalla base quasi minimale, dove le tonalità dell’R&B si miscelano al pop con accenni di reggaeton, marchio di fabbrica di Bieber, nel gioco di intrecci tra il cantante canadese e la voce della collega.