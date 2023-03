Juno Awards 2023: Avril Lavigne, protesta ambientalista e… tette

Si è svolta ieri sera a Edmonton la cerimonia di premiazione dei Juno Awards 2023, i premi dell’industria discografica canadese, una sorta di Grammy di una scena locale che conta tradizionalmente nomi di gran successo nel pop internazionale.

Tra gli artisti canadesi premiati, The Weeknd (artista dell’anno; autore; album e album pop con Dawn FM; singolo dell’anno con Sacrifice), Avril Lavigne (TikTok Juno Fan Choice), Alvvays (album alternative con Blue Rev), Alexisonfire (album rock), Tobi (album rap), Jessie Reyes (contemporary R&B recording), Voivod (album hard/metal), Michael Bublé (album adult contemporary), Kaytranada (singolo rap con Twin Flame).

Nella categoria video ha vinto la regista Floria Sigismondi per Unholy di Sam Smith e Kim Petras, mentre i Nickelback sono entrati nella Canadian Music Hall of Fame. A questo link trovate l’elenco di tutti i vincitori.

Ma i Juno 2023 verranno ricordati soprattutto per un piccolo incidente. Mentre Avril Lavigne stava presentando AP Dhillon, è salita sul palco una donna in topless (coi capezzoli coperti) per protestare contro il controverso progetto dell’Ontario di riconvertire in terreno edificabile una porzione dell’area verde protetta nota come Greenbelt.

Sulla schiena della donna c’era la scritta “Save the Greenbelt”, su un braccio “Land back”, sul petto “Il tempo stringe, sono rimasti 745 giorni”.

Lavigne non ha gradito l’incursione. Quando s’è girata e ha visto la donna l’ha liquidata con un «Get the fuck off, bitch!». Un uomo della security ha poi scortato la manifestante giù dal palco. Quand’è tornata sul palco per ritirare il suo premio, Lavigne ha detto che «nessuno s’azzardi a fare qualcosa stavolta o verrà fuori la canadese che è in me e pianterà un gran casino».

🚨 | Topless Woman Invades the Juno Awards Stage, while Avril Lavigne introduces a performer. #JUNOAwardspic.twitter.com/PWEzyF8vQy — Avril Lavigne News (@AvrilNewsFans) March 14, 2023

A topless woman interrupted Avril Lavigne onstage at The JUNO Awards: “Get the fuck off, bitch!” #JUNOS pic.twitter.com/XzyCw2Qeft — Pop Crave (@PopCrave) March 14, 2023

Incurante di eventuali ripercussioni – in fondo ha mandato a quel paese un’ambientalista che protestava per lo sfruttamento edilizio di territori protetti – Lavigne ha rivendicato il suo «get the fuck off bitch» nel tweet con cui ha ringraziato per il TikTok Juno Fan Choice Award.